De Arjens van Yerseke maken het verschil tegen een hard werkend Walcheren

Martens na verlies: ,,De slechtste ploeg die ik in mijn leven gezien heb’’

HOEK - In de eerste reeks competitieduels onder Lieven Gevaert was Hoek meer dan eens een ploeg die goede wedstrijden afwisselde met duels waarin de Zeeuws-Vlamingen ver onder de maat bleven. Na de opmars onder Lorenzo Staelens leek Hoek stabieler, maar in de jacht op de top drie van de derde divisie liet Hoek tegen laagvlieger DOVO zien het jojoën nog niet verleerd te zijn. Hoek verloor met 2-3 en maakt een pas op de plaats.

25 april