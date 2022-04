De Arjens van Yerseke maken het verschil tegen de A-junioren van Walcheren

OVERZICHT Lees hier alles over Kloetinges storm na de stilte, de Arjens van Yerseke en doelpunten­ma­chi­ne VCK

VLISSINGEN - Geen Goes en Hoek deze voetbalzaterdag. De derby in de derde divisie werd op vrijdagavond al gespeeld (0-1). Maar ook zonder de hoogst spelende ploegen van Zeeland leverde de zaterdag genoeg op om over na te praten.

20:29