David Destorme wordt nieuwe trainer van Terneuzen

De Belgische oud-prof neemt per 1 januari de taken over van Tom Nieuwelink, die op interim-basis trainer was bij de club na het vertrek eind oktober van Daan Eikenhout. Laatstgenoemde voelde zich niet meer op zijn plaats bij de club.

Lees ook Daan Eikenhout per direct vertrokken bij Terneuzen Lees meer

De verbintenis geldt tot het einde van het seizoen met een tussentijdse evaluatie om eventueel langer door te gaan. Nieuwelink wordt weer assistent-trainer.

Met Destorme haalt Terneuzen een voormalige profvoetballer binnen. Hij speelde zich eerst in de kijker bij hoofdklasser Hoek, waarna hij vooral furore maakte bij FC Dender en KV Mechelen op het hoogste niveau in België.

In de nadagen van zijn actieve loopbaan stapte hij bij zijn laatste profclub Waasland-Beveren al in het trainersvak. Bij die club trainde hij de beloftes. In januari van dit jaar werd hij bij Hoek assistent-trainer van Hugo Vandenheede.

Toen deze in de voorbereiding van het huidige seizoen opstapte, zwaaide Destorme in het gewonnen bekerduel met SV TOP (6-2-zege) de scepter. Kort daarop stapte hij op nadat Lieven Gevaert als nieuwe hoofdtrainer was aangesteld.

Vanaf 1 januari start Destorme als eerste man bij Terneuzen. De club startte sterk in de derde klasse, maar zakte de afgelopen maand door één overwinning in vier wedstrijden. In de beker werd de ploeg na strafschoppen uitgeschakeld door Clinge.