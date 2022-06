Dano Lourens kust Kloetinge vaarwel met dubbelslag tijdens laatste wedstrijd van zijn vader

Het was een seizoen vol hoogtepunten voor Marcel en Dano Lourens. Vader en trainer Marcel werd eindelijk kampioen met zijn geliefde Kloetinge, in zijn laatste seizoen. Zoon en spits Dano debuteerde in de hoofdmacht, had een groot aandeel in de titel met 26 goals en verdiende een transfer naar profclub Sparta Rotterdam, waar hij vanaf volgend seizoen met het tweede elftal in de tweede divisie zal spelen.

Zaterdag had de aanvaller een dubbel afscheidscadeau in petto voor Kloetinge. De laatste twee treffers van zijn indrukwekkende seizoenstotaal. Tegen Heerjansdam nam hij de 1-0 en de 3-0 voor zijn rekening, waarna hij het logo van de groen-witten nog een laatste keer kuste. Kyle Doesburg had tussendoor de 2-0 gemaakt en nam in de tweede helft ook nog de 4-0 voor zijn rekening.

Een passender einde van het seizoen had Kloetinge zich niet kunnen wensen. Met een goed gevoel kan de club zich nu gaan richten op het nieuwe avontuur in de hoofdklasse, het niveau waar men op het Wesselopark al zo lang terug naartoe wilde. Met de nieuwe trainer Jurriaan van Poelje aan het roer en huidig Hoek-spits Ruben de Jager in de punt van de aanval. Maar vader en zoon Lourens zullen ze in Kloetinge niet meer snel vergeten.

