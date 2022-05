Dano Lourens jaagt op clubrecord Kloetinge

VIDEO MET VIDEO’S | Na rode kaart voor Klap krijgt Goes in derby nog een veel grotere klap

Het venijn zat ’m vrijdagavond in de staart, bij de derby in de derde divisie tussen Goes en Hoek. De thuisploeg, het laatste halfuur met tien man spelend na de tweede gele kaart voor Jelle Klap, trok met nog één minuut officiële speeltijd op de klok nog eens ten aanval. De bal werd afgeslagen, Hoek counterde via Giovanni Delannoy en Jahrdell Constansia en de laatste schoot in tweede instantie raak (0-1).

29 april