Dano Lourens is dubbel goud waard en biedt Kloetinge zicht op de koppositie

Jefry Dijkstra worstelt en komt boven bij Kloetinge

ROTTERDAM - De eerste ontmoeting eerder dit seizoen eindigde in een gelijkspel en een opstootje na afloop, de editie van zaterdag was in alles een veel zorgelozere middag voor Kloetinge. Op bezoek bij Neptunus-Schiebroek kwam de ploeg door treffers van Dano Lourens en Jefry Dijkstra dit keer niet in de problemen: 1-5.

20 maart