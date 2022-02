Dano Lourens (17) laat Kloetinge juichen met een hattrick bij herstart

Grote man aan de kant van Kloetinge was Dano Lourens. De 17-jarige aanvaller scoorde drie keer. De zoon van trainer Marcel Lourens tikte de 2-0 binnen, kopte de 3-0 raak en zorgde halverwege de tweede helft ook voor de 5-1. Een week eerder had hij ook al twee keer gescoord in de oefenderby tegen Hoek.

Kloetinge speelde een zorgeloze wedstrijd na een gedwongen pauze van drie maanden. Op 6 november speelde de ploeg immers zijn laatste competitiewedstrijd, op bezoek bij XerxesDZB. Dat duel eindigde in 1-1. Kloetinge kwam daardoor in het rechterrijtje en is nu vastbesloten alsnog bovenin te gaan meedoen.

De ruime thuiszege op BVCB uit Bergschenhoek is daarbij een steun in de rug. De ploeg heeft nog een lange weg te gaan. Niet zozeer in punten want qua verliespunten heeft Kloetinge nog niet eens zo’n grote brug te slaan, maar wel qua wedstrijden want er wachten nog de nodige inhaalduels.

Zaterdag opende Reguillo Vandepitte de score uit een vrije trap, waarna Lourens de ruststand op 3-0 bracht. Na rust maakte Valentijn van Keulen de 4-0 met een fraaie sleep en dito afwerking. Na een tegentreffer van Ricoberto Luijando was het laatste woord aan Lourens junior: 5-1.

Hieronder de openingsgoal van Reguillo Vandepitte.

