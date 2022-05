Danny Weber verbindt zijn eigen lot aan de toekomst van Krabbendijke

DERDE KLASSE B Code rood in derde klasse B: Krabbendij­ke en Duiveland van doelpunten­re­gen in de drup

VLISSINGEN - Krabbendijke en Duiveland kunnen eigenlijk niet meer ontsnappen aan de nacompetitie. Dat is het verdict van een speeldag in de derde klasse B, die zich kenmerkte door een reeks doelpuntenfestijnen. Duiveland spande de kroon met een 9-4 verlies bij Halsteren. Krabbendijke ging in eigen huis onderuit in het sleutelduel met Tholense Boys: 0-6.

21 mei