Dankzij zege op Staphorst blijft Hoek een ploeg om rekening mee te houden

DERDE DIVISIEHOEK - In het thuisduel met Staphorst liet Hoek zaterdag zien dat het niet eens heel goed hoeft te spelen om een overwinning te boeken. Als je voetballers hebt die uit het niets iets kunnen creëren, dan kun je een duel ook naar je toe trekken. Hoek deed dat via met name Erwin Franse en Rik Impens, die beiden trefzeker waren en zo de basis legden voor een 3-1-overwinning.

Die zege was ook het gevolg van een goede organisatie, waar ruim zeventig minuten weinig mis mee was. Pas in het laatste kwartier, onder meer na drie wissels, begon Hoek wat te piepen en te kraken. Staphorst kwam terug tot 3-1, kreeg ook nog een kans op een tweede treffer maar Jordi de Jonghe redde knap. Het was niet de eerste save van de middag van de doelman, die in de afgelopen twee duels zeven tegengoals moest slikken maar nu slechts één keer werd gepasseerd.

Hoek boekte tegen Staphorst de elfde overwinning van het seizoen en blijft daardoor net onder de top meedraaien. In de derde periode heeft de ploeg van Lorenzo Staelens na twee duels nu drie punten, maandag wacht het uitduel met Ter Leede. De kans is groot dat de trainer dan opnieuw voor dezelfde basiself kiest, omdat iedereen ongeschonden uit het duel met Staphorst kwam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Net als afgelopen dinsdag tegen Stedoco (3-3) kwam veel gevaar weer van Rik Impens en Erwin Franse. De twee aanvallers voelen elkaar goed aan en werden voorin geflankeerd door de hard werkende Giovanni Delannoy en Ruben de Jager. De spits kreeg deze keer de voorkeur boven Steve Schalkwijk, die op de bank begon en in de tweede helft inviel. Franse kwam pas na een kwartier voor het eerst echt in beeld, maar opende zes minuten later wel de score.

Met een lage schuiver in de verre hoek verschalkte Franse doelman Jorick Maats. Weer vijf minuten later zorgde Impens op aangeven van Delannoy, na een snelle omschakeling, voor de 2-0. Nadat Jordi de Jonghe met een prima redding Staphorst van scoren af had gehouden, was linksback Karim Bannani dicht bij de 3-0. Die kwam er na rust alsnog. Delannoy had ’m al moeten maken maar schoot recht op Maats. In de 70ste minuut vond Impens de diepgaande Franse, die het overzicht behield. Zijn voorzet werd door De Jager afgerond: 3-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nadat Impens met een geplaatste bal dichtbij de 4-0 was geweest, haalde Staelens de opnieuw sterk spelende Mohammad Jabar Zada naar de kant, net als De Jager en Delannoy. Met Schalkwijk, Jaïr Oosterlen en Jahrdell Constansia kwamen er drie verse krachten binnen de lijnen. In die fase raakte Hoek de grip op de wedstrijd wel een beetje kwijt. Staphorst drong aan, kwam via invaller Yannick Kaluzi op 3-1 en zag diezelfde Kaluzi ook bijna de 3-2 maken. De Jonghe had echter weer een redding in huis, waardoor het bij 3-1 bleef.

Veertig punten

Hoek kwam door de overwinning op veertig punten, net zoveel als de nummers vijf Excelsior’31 (3-3 tegen Goes) en vier Barendrecht, dat met 2-1 van nummer drie Sportlust’46 won. Met nog negen duels te spelen doet Hoek daardoor nog steeds mee om een plek in de nacompetitie. Die zou het kunnen pakken met een periodetitel of eventueel door een hoge klassering. Maandag, in Sassenheim tegen Ter Leede, zou een nieuwe overwinning dan zeer welkom zijn.

Hoek-Staphorst 3-1 (2-0). 21. Erwin Franse 1-0, 26. Rik Impens 2-0, 70. Ruben de Jager 3-0, 76. Yannick Kaluzi 3-1. Scheidsrechter: M. de Bruijn (Nootdorp). Gele kaart: Giovanni Delannoy (Hoek), Daimen Schra en Yannick Kaluzi (beiden Staphorst). Aantal toeschouwers: 650.

Hoek: Jordi de Jonghe; Seppe Vereecke, Gertjan Martens, Alexander Embrechts, Karim Bannani; Istvan Bakx (86. Roycel James), Rik Impens, Mohammad Jabar Zada (73. Jaïr Oosterlen); Erwin Franse, Ruben de Jager (73. Steve Schalkwijk) en Giovanni Delannoy (73. Jahrdell Constansia).

Staphorst: Jorick Maats; Matthijs Verheul (61. Yannick Kaluzi), Dirk Muis, Pascal Mulder (73. Rutger Koopman), Mark Schra; Reinier Crediet, Ruben Kin (61. Leon Mulder), Wouter van der Molen (46. Stan Haanstra); Mike Reuvers, Daimen Schra en Sander de Grote.