Dankzij vier goals binnen twaalf minuten is Goes terug in de top drie

VIERDE DIVISIEWát een jaarafsluiting voor Goes. De vierdedivisionist won zaterdag dankzij vier doelpunten binnen twaalf minuten van Achilles Veen en schoot zichzelf daarmee terug in de top drie. Zo'n succes konden de Zeeuwen na een mindere periode wel gebruiken.

Als er bovenin de vierde divisie één ploeg is die snakt naar de winterstop, is het Goes. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer, die afgelopen seizoen degradeerde uit de derde divisie, ging zeer voortvarend van start en deed lang mee om de bovenste drie plaatsen. Na tien wedstrijden kwam er echter wat zand in de motor, waardoor Goes van de top naar de subtop zakte. Afgelopen zaterdag tegen Jodan Boys (0-2) werd er wel eindelijk weer gewonnen.

Daar moest zaterdag in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop nog een overwinning bij komen, thuis tegen nummer dertien Achilles Veen. De eerste kans was er voor Erwin Franse, maar zijn poging ging naast. Daarna kregen ook Daniël Wissel, Tim de Winter en opnieuw Franse de bal er niet in, ondanks een overwicht van Goes. De thuisploeg was de bovenliggende partij in eigen huis, maar hield Achilles Veen door de gemiste kansen in leven.

Na de pauze ging Goes op oude voet verder. Wissel was direct gevaarlijk, maar zijn inzet ging over. Het was uiteindelijk Mitchell de Nooijer die pas twintig minuten voor tijd de ban brak voor Goes. Hij schoot in de 71ste minuut - juist in een fase waarin Achilles Veen wat sterker was - de 1-0 binnen. Daarna ging het ineens rap. Jesse Kalwij maakte er al snel 2-0 van en Franse maakte tien minuten voor tijd zijn eerdere missers goed door er 3-0 van de maken.

Top drie

Daniël Wissel deelde ook in de feestvreugde en maakte er 4-0 van. Het betekende ook de vierde Goes-treffer in een tijdsbestek van de twaalf minuten. Bovendien gaat Goes door de overwinning tóch als top drie-ploeg de winterstop in. Door misstappen van de concurrentie klom Goes in de laatste competitieronde van 2022 namelijk terug naar plek drie. De ploeg heeft één punt minder dan nummer twee Capelle en een achterstand van zeven punten op Kloetinge.