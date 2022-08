Dankzij De Smet begint Hoek ongeslagen aan het echte werk

De thuisploeg deed dat het beste. Rechtsback Robbe Goddyn kwam na een half uur spelen gevaarlijk op, maar raakte de paal. Niet veel later was het alsnog raak. Giovanni Delannoy versierde een strafschop, Rik Impens schoot raak: 1-0.

Onder druk

In het vervolg van de tweede helft nam Zelzate het initiatief over. De ploeg, waar De Neve twee jaar werkzaam was als trainer, zette Hoek onder druk en hield de Zeeuwen veelal op eigen helft. Toch was het de thuisploeg die na de drinkpauze tot scoren kwam. Nadat de Smet eerst nog twee goede kansen onbenut had gelaten, was het bij de volgende wel raak. Op aangeven van Mohammad Jabar Zada, een schitterende pass, tekende de aanvaller voor de 2-0.