Danique Tolhoek viert rentree bij Ajax met winnende goal tegen PSV

VIERDE DIVISIE Goed nieuws voor Kloetinge: dag na remise in derby tegen Goes gaat concurrent Capelle verrassend onderuit

De 1-1 in de derby in de vierde divisie tegen Goes werd vrijdagavond nog gezien als een misstap voor Kloetinge. Door de remise kon nummer twee Capelle de Zeeuwse koploper namelijk tot op drie punten naderen. Maar dat gebeurde niet...