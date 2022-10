Danique Tolhoek uit Kapelle in selectie Oranje

Zegers ziet ondanks verlies toch de nodige lichtpunt­jes

RCS verloor in de tweede klasse G met 0-2 van Walcheren. Na vier duels staat RCS slechts op het schamele aantal van twee punten. Trainer Ralph Zegers wanhoopt nog niet nu een overwinning nog uit is gebleven: ,,Er zijn nog 22 wedstrijden te gaan. Ik verwacht dat het rechterrijtje allemaal aan elkaar gewaagd is. En daar zullen wij ook bij zitten.’’

24 oktober