Daniel Wissel behoedt Goes voor nederlaag in doelpuntenfestijn

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES – In een doelpuntrijke wedstrijd is Goes er niet in geslaagd Jong Almere City FC te verslaan. De Zeeuwse derdedivisionist kwam tot twee keer toe op voorsprong, knokte zich vervolgens terug van een achterstand, maar moest het doen met een punt: 4-4.

Op bezoek in Almere kon Goes weer beschikken over Jelle Klap en Jop Dekker. Voor Miquel Crucq, die bovendien geblesseerd was, en Ralph de Kok was daardoor geen nieuwe basisplaats weggelegd. Jesse Bank stond wel aan de aftrap bij de Zeeuwen. Hij verving Sherief Tawfiek in de verdediging. De routinier had afgelopen week slechts één keer getraind.

Bank moest meteen aan de bak, want de eerste kans van de wedstrijd was voor Jong Almere City FC. Jelle Goselink werd bediend, maar bij Goes dacht men aan buitenspel. De scheidsrechter liet echter doorspelen, waardoor Goselink kon afdrukken. Goes-doelman Brian Meulmeester was bij de les en kon de bal gemakkelijk vangen. Niet veel later werd de goalie weer tot een redding gedwongen.

Een dreigend begin dus van de reserves van Almere City FC. Maar de eerste treffer was er één van Zeeuwse makelij. Steve Schalkwijk ging na iets meer dan tien minuten op avontuur. De topscorer van Goes zag een gaatje, haalde uit, maar de inzet werd gekeerd. De keeper moest de bal echter lossen, waarvan de meegelopen Mart de Kroo maar wat graag profiteerde: 0-1.

Wervelende openingsfase

Lang kon Goes niet van die voorsprong genieten. Een minuut later was het alweer gelijk. Sam Krant probeerde het van afstand, met succes. Meulmeester raakte de bal nog wel aan, maar kon geen redding brengen. Daarmee was de wervelende openingsfase nog niet voorbij, want in de achttiende minuut nam Goes wederom de leiding. Via Wissel en De Kroo werd Schalkwijk in stelling gebracht: 1-2.

Het werd allemaal nog mooier voor Goes toen Wissel er in de 29ste minuut uit een strafschop 1-3 van maakte. De Zeeuwen met een voorsprong naar de rust, zou je denken. Maar niets was minder waar. Nog voor de pauze kwam Jong Almere City FC langszij. Goselink maakte er in de 33ste minuut 2-3 van en Noah Quintin Abid zorgde een dikke tien minuten voor de pauze voor de 3-3.

In de tweede helft kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. Na eerder een mogelijkheid voor Goes en een goede redding van Brian Meulmeester maakte Goselink zijn tweede treffer van de middag. De aanvaller van Jong Almere City FC was net iets eerder bij de bal dan de doelman van Goes en werkte doeltreffend af. Goes had nog een halfuur om zich terug te knokken.