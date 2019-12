Daan Eikenhout wil best langer bij Goes blijven

Grote onbekende René Scholts wil met Bruse Boys naam maken in Zeeland

7:00 BRUINISSE - Tot twee maanden geleden zullen weinig mensen in Zeeland van hem gehoord hebben. Toch is René Scholts sinds het vertrek van trainer Carlos de Jonge eindverantwoordelijke bij Bruse Boys, waarmee hij zaterdag de derby in Zierikzee tegen MZC'11 speelt. Voorheen was hij vooral actief in Zuid-Holland, nu is het Zeeuwse voetbal aan de beurt.