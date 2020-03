Daan Eikenhout sluit goede periode bij Goes met nederlaag af

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES – Daan Eikenhout heeft een sterke periode bij derdedivisionist Goes niet op de gewenste wijze afgesloten. De interim-trainer, die wordt opgevolgd door Michel Leonhart, zag zijn ploeg in de laatste wedstrijd onder zijn hoede met 1-2 verliezen van VVSB.

Bij Goes stond de van vakantie teruggekeerde Mart de Kroo in de basis. Dat ging niet ten koste van Hiep Nguyen, de De Kroo tijdens zijn afwezigheid verving. Het was Remon de Vlieger die zich moest schikken in een reserverol. Dat gold ook voor Jesse Bank. Niet hij startte het duel met VVSB als de vervanger van de afwezige Sherief Tawfik, maar Ralph de Kok.

De Zeeuwen gingen met een licht gewijzigde ploeg zwak van start tegen de formatie uit Noordwijkerhout. Binnen vijf minuten kwamen de bezoekers drie keer dreigend voor de dag. Daarna bleef VVSB aandringen, met in de dertiende minuut de beloning. Feliciano Zschusschen nam het doel onder vuur, Goes-keeper Brian Meulmeester redde, maar in de rebound bezorgde Zschusschen de bezoekers alsnog een vroege voorsprong in Goes.

Volledig scherm Hiep Nguyen (links) scoorde namens Goes tegen VVSB. © René van der Vliet

Het was daarna niet lang wachten op de tweede treffer, want in de vijftiende minuut was het alweer raak. Geen snelle gelijkmaker voor Goes, maar de 0-2 voor de ploeg uit Noordwijkerhout. Balverlies van Goes werd keihard afgestraft. Danny Bakker kwam in kansrijke positie, haalde verwoestend uit en verdubbelde de marge. Pas een minuut of zes later kon Goes eindelijk van zich laten horen, maar de inzet van Mart de Kroo kon worden gekeerd door de doelman.

Vervolg

Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft kreeg die mogelijkheid een vervolg. Want na opnieuw een aantal mogelijkheden voor VVSB kwam ook Goes-topscorer Steve Schalkwijk eindelijk in het stuk voor. Eerst stuurde Jelle Klap hem weg, maar de stift van Schalkwijk ging naast. Daarna kreeg hij de bal na een combinatie met Mart de Kroo, maar die laatste stond in buitenspelpositie. Omdat vlak voor rust ook Tim de Winter niet kon scoren, stond het 0-2 bij rust.