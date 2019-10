Daan Eikenhout per direct vertrokken bij Terneuzen

TERNEUZEN - Terneuzen moet op zoek naar een nieuwe trainer. Daan Eikenhout, die pas aan zijn eerste seizoen bezig was bij de zondag-derdeklasser, heeft zijn ploeg zondagmiddag voorafgaand aan het thuisduel met Schijf nog toegesproken en is daarna vertrokken.

Terwijl Terneuzen net de rust in ging tijdens de thuiswedstrijd tegen Schijf, deed Eikenhout zijn verhaal. Want waarom zat hij thuis en niet op de bank bij Terneuzen? ,,Ik wil er inhoudelijk niet te diep op ingaan, omdat ik geen mensen wil beschadigen’’, zei de oefenmeester. ,,Maar zolang de organisatie bij Terneuzen niet verandert, heeft een zichzelf respecterend trainer daar niets te zoeken.’’

,,Tenzij dat iemand is met een écht Terneuzen-hart, een enorme band met die club’’, voegde Eikenhout daar aan toe. ,,Maar voor een trainer van buitenaf is het niet te doen om daar te werken.’’ Dat gevoel had de trainer al langer, maar zaterdag trok hij zijn conclusie, na een nieuw voorval. Wat er is gebeurd, wilde Eikenhout liever binnenskamers houden.

Tijdens het duel met Schijf zat hij dus al niet meer op de bank. ,,Het was een ongelukkig moment om op te stappen’’, vond de Walchenaar. Maar het was voor hem het juiste moment. ,,Het had geen zin om er nog langer mee te wachten.’’ Zondag sprak hij nog wel zijn spelers toe. ,,Want ik wilde iedereen graag nog even in de ogen kijken.’’

Prima band

Eikenhout verduidelijkte dat zijn vertrek niets met de spelersgroep van Terneuzen te maken heeft. ,,Nee, hoor. Met de groep had ik een prima band. Het was ook best een gek moment, de jongens waren geschrokken. Ik heb ze allemaal een hand gegeven en succes gewenst.’’