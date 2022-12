Daan Eikenhout keert terug op het oude nest

Goes in balans richting het nieuwe jaar

Goes gaat dankzij een royale 4-0-overwinning tegen Achilles Veen met een goed gevoel de winterstop in. Het geduld van trainer Dennis de Nooijer én de Goese aanhang werd lang op de proef gesteld, maar in het laatste gedeelte van de tweede helft werden de Brabanders binnen twaalf minuten opgerold. ,,We maakten de kansen niet af, maar ik wist dat we nog zouden gaan scoren.”

12 december