Crisis bij Hoek: rest van bestuur volgt voorzitter en stapt ook per direct op

OVERZICHT Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdag­voet­bal

14 december VLISSINGEN - De laatste competitiedag van 2019 kende een alles behalve volledig programma. In de vierde klasse B en in de eerste klasse van het vrouwenvoetbal werd helemaal niet gespeeld, terwijl in de andere klasses een aantal wedstrijden werd afgelast. Toch werd er op de meeste Zeeuwse velden gevoetbald. Verslagen van al die wedstrijden zijn te lezen in onze overzichten: