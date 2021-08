Corona treft Duiveland: drie oefenduels afgelast

Daan Klomp: Man of the Match en drie belangrij­ke punten met Cavalry FC

23 juli WINNIPEG - Daan Klomp was de gevierde man vrijdag bij Cavalry FC. De uit Wissenkerke afkomstige verdediger speelde een ijzersterke wedstrijd tegen Forge FC, boekte met zijn ploeg een verdiende 2-1-overwinning en werd uitgeroepen tot Man of the Match. Voor Klomp en Cavalry FC was het de laatste wedstrijd in de ‘bubbel’ in Winnipeg, waar de acht teams uit de Canadese Premier League acht wedstrijden hebben afgewerkt.