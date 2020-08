Corona-scan voor spelers en publiek bij Goes-Hoek

Goes haalt al mooie cijfers in eerste oefenduel

1 augustus HALSTEREN - Goes wil dit seizoen dominant voetbal spelen en zoveel mogelijk ballen veroveren op de vijandelijke helft. Dat lukte zaterdag in de eerste oefenwedstrijd bij hoofdklasser Halsteren verrassend goed. Coach Kevin Hollander had de cijfers meteen na het laatste fluitsignaal paraat: 54 keer leverde het vroegtijdig storen van zijn 14 nieuwe gezichten tellende ploeg balbezit op. ,,Natuurlijk zijn we nog lang niet waar we moeten zijn. Aan de bal moet het nog stukken beter. Tot dusver hebben we daar ook nog nauwelijks op getraind. In balbezit de juiste keuzes maken is de volgende stap.”