Corona bij Zeeuwse voetbalclubs: Hoek speelt niet, duel Goes op losse schroeven

Tiebosch is duidelijk: het is tegen VVOG alles of niets voor Goes

GOES - Gianni Tiebosch draait er voor het thuisduel met VVOG niet omheen. ,,Het is alles of niets, zo voelt het voor mij’’, zegt de middenvelder van Goes. De tegenstander uit Harderwijk heeft vier punten meer dan de Bevelandse hekkensluiter. ,,We moeten deze winnen. Als we verliezen, wordt het een lastig verhaal.’’

29 oktober