Corona-afgelastingen zijn vanaf vandaag taboe (plus het programma van deze week)

PODCAST PZC Voetbal Podcast #26: Afterparty, periodeti­tels, wisselbe­leid en de vlam in de pan!

Ook in aflevering #26 van de PZC Voetbal Podcast valt weer genoeg te bespreken over het Zeeuwse voetbal. Het was het weekend van periodetitels, van een verrassende overwinning voor Goes en - na een mooie ongeslagen reeks - een dikke nederlaag voor Hoek.

15:49