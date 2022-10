Corn Boys viert eindelijk feest, driedubbel feest

Toevallig was er die dag op Sportpark ’t Sas vanaf 16.00 uur ook sprake van een andere activiteit, aangekondigd als ‘Bierfest bij Corn Boys, Ambiance in de kantine, Met DJ Crisp‘. Of deze aankondiging de spelers van de Boys extra motiveerde, of bij de tegenstander leidde tot onderschatting zal nooit bekend worden, maar feit is wel dat om 16.15 uur de eerste seizoenszege van Corn Boys een feit was.