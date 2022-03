Contracten Azzagari en Siereveld bij NAC formeel opgezegd

Tholense Boys wint doordeweek­se derby; scheids­rech­ter keurt verlich­ting in Hansweert af

THOLEN - Tholense Boys pakte in het streekduel met Noad’67 de derde zege op rij in de derde klasse B. De Tholenaren lijken op weg naar een veilige plek in de middenmoot. Het jonge Noad sluit de ranglijst. Het duel in de vierde klasse B tussen Hansweertse Boys en Colijnsplaatse Boys werd om een bizarre reden afgelast.

24 maart