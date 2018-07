Conclusie: de meeste goals vielen op Schouwen-Duiveland

Er werden elf wedstrijden in de provincie afgewerkt waarbij een profclub betrokken was. Twee daarvan werden gespeeld tussen twee profclubs (Hapoel Haifa-Oostende in Oostburg en AZ-Lokeren in Goes); bij de overige negen was een Zeeuws team de tegenstander.

De balans in die negen duels is niet eens zo verkeerd. Erbovenuit steekt de meer dan verrassende 2-1-overwinning van Goes op ADO Den Haag. Ook het doelpuntloze gelijkspel van het Zeeuws elftal tegen Oostende (in Philippine) was er één om te herinneren.

De overige wedstrijden werden verloren. De één ruimer dan de andere. De drie duels op Schouwen-Duiveland leverden de grootste nederlagen op. Bruse Boys én het Schouws elftal kregen beide 14 doelpunten te slikken. Het Zeeuws elftal later ook nog ’s acht treffers in Bruinisse tegen AZ.

Het waren weliswaar de drie grootste nedelagen, maar er werden in die duels ook Zeeuwse goals gemaakt. Sven Heijboer scoorde in Burgh-Haamstede namens het Schouws elftal en Francis Kabwe Manengela namens het Zeeuws elftal.

De enige andere wedstrijd met een Zeeuwse goal was stuntwedstrijd van Goes tegen ADO Den Haag. Daarin kroonde Sherief Tawfik zich met twee doelpunten tot matchwinnaar. Het doelsaldo van de Zeeuwse clubs in de negen duels met profclubs was deze zomer: 4 voor en 53 tegen.

30 juni: RCS-FC Dordrecht 0-7

4 juli: Zeeuws elftal-Oostende 0-0

6 juli: Bruse Boys-Oostende 0-14

7 juli: Schouws elftal-FC Dordrecht 1-14 (Sven Heijboer)

7 juli: Zeeuws elftal-Feyenoord 0-0

9 juli: Goes-ADO Den Haag 2-1 (Sherief Tawfik 2)

10 juli: WHS-ADO Den Haag 0-2

12 juli: Zeeuws elftal-AZ 1-8 (Francis Kabwe Manengela)