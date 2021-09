Complimenten voor Roy Mulder

COLUMNComplimenten voor Roy Mulder. De nieuwe aanvoerder behoort bij Kloetinge tot het meubilair en deelde deze week een plaagstootje uit aan buurman Goes. Die club had hem vijf jaar geleden benaderd voor een overstap maar daar was Mulder niet op ingegaan. ,,Daar ben ik blij om’’, aldus Mulder tijdens de sponsoravond van zijn club. ,,Ja oké, Goes speelt nu twee klassen hoger, in de derde divisie.’’ En toen kwam-ie, met een knipoog: ,,Maar volgend jaar spelen we op hetzelfde niveau...’’