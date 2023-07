Complimenten voor het Zeeuws elftal na duel met Gent: ‘In de tweede helft was het verschil soms niet zo groot’

Eén van de assistenten van Hein Vanhaezebrouck, de coach van KAA Gent, had voor het vriendschappelijke duel met het Zeeuws elftal tegen hem gezegd: ‘Het zal wel een laag niveau zijn’. ,,Maar na 30 seconden had ik al door dat hij geen gelijk had”, zei de Belgische oefenmeester na de 6-1-overwinning van zijn ploeg. ,,Er zat vandaag een aantal echt goede spelers bij. In de tweede helft was het verschil op sommige momenten zelfs niet eens zo groot.”