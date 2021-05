Clubicoon maakt vliegende start met HSV, zonder Rick van Drongelen

Ook Ruben van der Meulen wordt speler van Terneuzen­se Boys

3 mei TERNEUZEN - Terneuzense Boys heeft opnieuw twee spelers aan de selectie voor volgend seizoen toegevoegd. Ruben van der Meulen komt over van zondag-vierdeklasser Oostburg, Tristan Groenendaal is momenteel clubloos. Het aantal nieuwelingen in de selectie van de nieuwe trainer Dennis de Nooijer is hiermee op zes gekomen.