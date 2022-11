Clinge mag laatste 10 minuten tegen Zundert overspelen vanwege foute wissel

De betreffende wissel werd gedaan omdat een speler van Zundert een hoofdwond had, vertelde trainer Mario de Fouw donderdag. In het betaalde voetbal is dat een reden voor een extra wisselmoment, in het amateurvoetbal geldt die regel niet.

Zundert bracht echter wel een nieuwe speler in het veld en daarvan maakte Clinge melding op het wedstrijdformulier. Donderdag kreeg de club de mededeling van de voetbalbond dat de laatste 10 minuten opnieuw gespeeld moeten worden. Dat gebeurt op 18 december, om 12.00 uur in Clinge.

Clinge keek op het moment van wisselen al tegen een achterstand aan. ,,We hebben dus niets te verliezen’’, aldus trainer Mario de Fouw. ,,Als we met 0-3 hadden achter gestaan, had het voor mij niet gehoeven. Maar we hebben de punten hard nodig en dit is een kans.’’

Het is Clinge nog niet duidelijk of Zundert met 10 of 11 man mag hervatten. ,,Als het zondag goed was gegaan, hadden we de laatste 10 minuten natuurlijk met een man meer gespeeld. Of dat nu ook zo zal zijn of dat Zundert gewoon met 11 man verder mag, hebben we nog niet gehoord.’’

Clinge staat na 5 wedstrijden laatste in de derde klasse met 2 punten, terwijl Zundert op de tweede plaats staat