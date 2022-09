‘Chickson’ neemt met trots afscheid van Groene Ster Vlissingen

Meer dan 20 Zeeuwse clubs sluiten de voorberei­ding zaterdag af op een toernooi

Veel Zeeuwse voetbalclubs sluiten zaterdag de voorbereiding af op een toernooi. In Schoondijke (zes), Nieuwdorp (acht) en Heinkenszand (acht) zetten in totaal 22 teams de puntjes op de i, voordat volgende week de wedstrijden in de districtsbeker beginnen.

26 augustus