Celino Davidse speelt ook Australian Football: ‘Ik sprong als een luipaard op iemands rug’

Hardlopen, zwemmen, tennissen, wielrennen, padel; veel voetballers kiezen tijdens de zomermaanden tijdelijk voor een andere sport, vaak ook om fit te blijven. Dat deed Celino Davidse deze zomer ook, maar wel in een tak van sport die in Zeeland niet wordt beoefend. De voetballer van Zeelandia Middelburg was voor het tweede jaar op rij speler van Delft Blues, één van de drie clubs in Nederland waar je Australian Football kunt spelen. ,,In Australian Football is het één en al positiviteit.’’

Celino Davidse is altijd wel in voor een uitdaging. Of voor iets nieuws, iets dat hij nog niet kent. Via Instagram regelde hij een paar jaar geleden bijvoorbeeld een stage bij de Engelse voetbalclub Wembley FC. En met zijn vader ging hij vier jaar achter elkaar naar de TT in Assen. ,,Dat vind ik echt mooi. Met Formule 1 heb ik dan weer niet zo heel veel’’, bekent Davidse. ,,Die races vind ik soms wat saai.’’ Dat is Australian Football - ook bekend als Australian Rules - in zijn ogen zeer zeker niet. ,,Er zit heel veel actie in. Ik vond het meteen vet.’’

Quote Sommige jongens met wie ik speel zeggen ook: je bent nog jong, ga eens naar Australië, ga daar een jaar reizen en werken en Australian Rules spelen Celino Davidse

Hoe komt een 24-jarige voetballer uit Middelburg in Australian Football terecht? ,,Eigenlijk via een vriend die me een foto van een speler stuurde’’, vertelt Davidse. ,,Die gast zag er echt stoer uit. Een old-schoolgast, met een mat in zijn nek. Wat is dat voor held, dacht ik. Ik ben toen meteen gaan opzoeken wat voor sport het was. Zo kwam ik bij Australian Rules. Op YouTube bekeek ik beelden en online zocht ik de spelregels op.’’

Het is een combinatie van voetbal en rugby, legt hij uit, met stoere kerels in mouwloze shirts. ,,Alleen is Australian Football niet zo fysiek als rugby, je hoeft niet zo veel te rennen. Er zit veel meer actie in. Je mag de bal naar voren schieten en het is de bedoeling om te scoren door de bal tussen de palen van je tegenstander te schieten. Zoals dat bij rugby ook kan, ja.’’

Volledig scherm Celino Davidse als voetballer namens Zeelandia Middelburg in actie tegen Patrijzen. © Johan van der Heijden

De sport intrigeert hem en dus wil Davidse weten of Australian Football ook in Nederland wordt beoefend. ,,Toen kwam ik vorige zomer bij Delft uit, als dichtstbijzijnde team. Ik heb zelf een bericht gestuurd. Het mooie aan mijn medespelers vind ik dat ze zó open zijn. Kom maar, je bent welkom, we hebben je er graag bij. De sfeer rond en tijdens wedstrijden is ook heel gemoedelijk. Als je voor de eerste keer meedoet, zullen ze je ook niet meteen afblaffen als je het niet goed doet. Dan komen ze met tips en helpen je. Er wordt sowieso bijna niet gemopperd. Het is één en al positiviteit. Tijdens wedstrijden wordt in het Engels veel gecommuniceerd, veel gepraat. Dat vind ik wel mooi.’’

Lees verder onder de video waarin Australian Football wordt uitgelegd (je moet wel Engels kennen).