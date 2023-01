Carlos de Jonge gaat weer voor vierde seizoen bij bekende liefde

Voor de oefenmeester uit Goes wordt het zijn vierde jaar bij de vierdeklasser. Vorig seizoen liep hij met zijn team promotie mis na verlies in de finale van de nacompetitie.

Momenteel staat Wolfaartsdijk in poleposition in de vierde klasse B; alleen in het slotduel van de eerste competitiehelft morste de ploeg punten (1-1 tegen WIK'57). Alle tien andere duels werden gewonnen.

De Jonge is aan zijn tweede periode als trainer bezig bij de club waar hij ook zelf speelde. Rond de eeuwwisseling was hij er als trainer ook in vier seizoenen actief. Dat was de start van zijn trainerscarrière.