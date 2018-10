Can Özgan antwoordt met een hattrick

Gino Zupelli matchwin­naar, Maarten van Rosevelt uitblinker

22:41 HEINKENSZAND - ,,Nog steeds ongeslagen.’’ De topper in de derde klasse A tussen Luctor Heinkenszand en Walcheren (0-1) is krap een kwartier afgelopen als Kevin Hollander zijn licht laat schijnen over de wedstrijd die hij zojuist heeft gezien en die conclusie trekt. Zijn gezicht spreekt boekdelen. Trots en blijdschap overheersen. Ook het vijfde competitieduel werd in winst omgezet, waardoor koploper Walcheren nóg steviger in het zadel zit.