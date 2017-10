Cahit Arslanlar staat na vervelende ervaring in Yerseke op tegen racisme

Arslanlar schaart zich achter de woorden van zijn trainer. ,,Geen kwaad woord over Yerseke of de spelers, hoor. In het veld is er helemaal niets voorgevallen. Het was puur een groepje toeschouwers langs de kant dat zich niet gedroeg’’, is hij duidelijk. ,,Het liefst was ik ook op een andere manier in de krant verschenen natuurlijk. Maar ik vind het belangrijk mijn verhaal te kunnen doen. Blijkbaar is het nog altijd nodig racisme op het voetbalveld onder de aandacht te brengen.’’



Bevelanders heeft inmiddels een mail opgesteld met daarin uitleg over wat er zaterdag zou zijn gebeurd. Ook zijn daar verklaringen aan toegevoegd van geblesseerde spelers en reserves die dicht bij het bewuste groepje toeschouwers stonden en alle uitlatingen gehoord hebben. De brief is verzonden naar Yerseke en voetbalbond KNVB.



Bij voorzitter David Bakker van Yerseke was nog geen bericht van Bevelanders binnengekomen. ,,Zaterdag, na afloop van de wedstrijd, heb ik nog staan praten met de scheidsrechter en de voorzitter van Bevelanders. Zij hebben er ook niets over gezegd. En tijdens de wedstrijd heb ik op de plek waar ik stond ook niets kunnen horen’’, geeft hij aan. ,,Maar als we bericht krijgen dat er iets zou zijn voorgevallen, gaan we daar zeker iets mee doen.’’