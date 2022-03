Burenruzie prooi voor Zeelandia Middelburg

Clubs klagen over doordeweek­se duels, maar KNVB heeft ‘geen grote zorgen’

ZEIST - Deze week spelen 25 Zeeuwse eerste elftallen een midweekse inhaalwedstrijd. Doordeweeks voetballen is in maart eerder norm dan uitzondering. De voetbalbond KNVB heeft niettemin geen grote zorgen over het verloop van de huidige competitie. Dat laat de bond in een schriftelijk reactie op vragen van deze krant weten.

