Buitenspeler Patrijzen hoopt op ‘een negen’ in de wedstrijd der wedstrijden

OVERZICHT INHAALVOET­BAL | Yerseke zet wals in, late Kne­vel-win­ner en Brouwse stunt

VLISSINGEN - Op sportpark D’n Hooghe Hilt had Yerseke een makkelijke avond tegen hekkensluiter Serooskerke, na de (1-6) overwinning stijgt de ploeg van Alexander van Keulen van plek zeven naar plek twee in de tweede klasse E. Bruse Boys had een lastige avond, Dennis Goedegebure was mede door twee doelpunten de gevierde man bij ’s Heer Arendskerke dat met 2-3 won.

23 maart