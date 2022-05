Bruse Boys maakt einde aan periode van dertien duels zonder zege

,,Het was ruim vijf maanden geleden dat we voor het laatst wonnen’’, besefte Maaskant zich vervolgens ook. Bij SSV‘65 werd destijds met 1-2 gewonnen. De serie nederlagen daarna deed ook de trainer pijn: ,,Wat we wilden laten zien hielden we steeds niet vol en we maakten het zelf in wedstrijden tegen Arendskerke en SSV niet af. Nu hebben we het gelukkig negentig minuten volgehouden. Strijd en energie leverden ons de overwinning op.’’