Bruse Boys incasseert ‘bizarre’ zevenklapper vindt de trainer, MZC’11 is weer koploper

Welke 10 Zeeuwse inhaaldu­els worden vanavond gespeeld?

VLISSINGEN - Europees voetbal in de polder. Dinsdagavond staan er 10 Zeeuwse inhaalduels gepland. Van Goes en Hoek in de derde divisie tot SPS-Brouwershaven in de vierde klasse. Bekijk het programma hier.

10:16