Broertje en Brabander komen Kloetinge versterken

De nieuwe gezichten volgend seizoen bij Kloetinge zijn middenvelder Gianni Vandepitte (die overkomt van Kozakken Boys) en verdediger Koen Plank (die overkomt van Roosendaal). Eerder maakte Kloetinge al de komst bekend van aanvaller Jorik Mijnhijmer (Baronie) en verdediger Jesse van der Linden (MZC’11).

De 21-jarige Vandepitte traint al een tijdje mee met het keurkorps van trainer Marcel Lourens. ,,Wellicht is hij dit seizoen nog te bewonderen in het Kloetinge shirt.’’ Hij is het jongere broertje van Reguillo Vandepitte die sinds dit seizoen bij Kloetinge speelt. Gianni Vandepitte begon bij RCS, waarna hij via JVOZ bij NAC en daarna Kozakken Boys terechtkwam. De afgelopen jaren moest hij meerdere keren zien af te rekenen met blessureleed.

Volledig scherm Gianni Vandepitte werd in zijn NAC-tijd geconfronteerd met het nodige blessureleed. © Dirk-Jan Gjeltema

Koen Plank is een boomlange rechter centrale verdediger. De 23-jarige Brabander kwam in beeld nadat Jarreau Manuhuwa bij Kloetinge had aangekondigd te stoppen met voetballen. Hij komt uit het netwerk van Jurriaan van Poelje, de nieuwe trainer van Kloetinge, die Plank met zijn huidige club Baronie al eens trof.

Zestien spelers verlengen

Behalve de komst van Vandepitte en Plank maakte Kloetinge zaterdag ook de contractverlenging bekend van zestien spelers uit de huidige selectie:

Keepers: Mitchell Braafhart, Milan Zabicki en Youri Bal.

Verdedigers: Rico van Nielen, Klaas van Hecke, Huub Wolters, Jop Dekker.

Middenvelders: Roy Mulder, Valentijn van Keulen, Reguillo Vandepitte, Ufuk Kahveci.

Aanvallers: Jeremy Hubregtse, Jefry Dijkstra, Dano Lourens, Thomas de Rijke, Kyle Doesburg.

Van de huidige selectie hebben Manuhuwa, Tim de Winter en Marijn Wijkhuijs hun vertrek al kenbaar gemaakt. Met Mart de Kroo, Jeroen de Jonge en Aidan Milot is de club nog in gesprek over hun toekomst bij de club. Spelers uit de Onder 23- en Onder 19-ploeg van Kloetinge zijn ook nog in beeld voor een plaats in de eerste selectie.