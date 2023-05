Broers Van Passel zijn de besten op het zand in Vogelwaarde

OVERZICHT Lees hier alles over de ontknoping in de vierde divisie, de negen goals van SVOD’22 en het onbegrip van Kapelle

De reguliere competities zitten er - bijna - allemaal op voor de Zeeuwse ploegen in het zaterdagvoetbal. Alleen SKNWK komt dinsdag nog in actie, omdat de wedstrijd van de al gedegradeerde ploeg uit Nieuwerkerk in de derde klasse B werd uitgesteld. Maar alle Zeeuwse beslissingen zijn na zaterdag wel gevallen.