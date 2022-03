Broers Francke zijn elkaars concurrenten bij Kapelle

Voorlopig is Lars (29) nog eerste keus. Maar zijn jongere broertje Mick (25) komt eraan. Humor is nooit ver weg bij de broers Francke. ,,Junior kent zijn plaats.’’ Ze hebben veel gemeen, de twee broers. Eerst een leuk feitje. ,,We zijn allebei geboren op 2 februari.’’ Verschillen zijn er ook. Lars staat al een jaar of wat op eigen benen en woont in Kapelle, op een steenworp afstand van het veld. Mick vliegt in oktober uit, maar blijft in Biezelinge. ,,Twee straten van thuis.’’

Eerste prikje van de oudere broer. ,,Ik durf tenminste het spoor over.’’ Wat hen bindt: die plek onder de lat. Zowel Lars als Mick is eigenlijk per toeval in dat heiligdom tussen de palen terecht gekomen. Mick prikt terug. ,,Lars heeft eerst een andere sport beoefend. Daar schaamt hij zich een beetje voor.’’ Oké, Lars ging op korfbal, in het spoor van zijn oudere broer Ard. ,,Voor mij was het niks.’’

Na zijn aanmelding bij de voetbalclub was het nog geen uitgemaakte zaak dat Lars zou gaan keepen. ,,Ik ben begonnen als linksbuiten.’’ Mick kwam al bij de F’jes in de goal, nadat een leeftijdgenootje het op die plek niet zo goed deed. Meteen viel op dat Mick aanleg had. Lars is er eerlijk over. ,,Hij heeft meer talent dan ik.’’ Mick kwam zelfs bij het Zeeuws elftal in zijn leeftijdscategorie. Even een mindere herinnering uit die tijd. ,,Op de avond voordat we tegen Gent zouden spelen, brak ik op de training mijn pols.’’

Het leven lachte de broers Francke vooral toe. Thuis was pa niet de grote inspirator die hen aanzette om keeper te worden. Weer een grap en een grol, van Mick dit keer. ,,Misschien hebben we onze lenigheid van hem. Pa zat op gymnastiek.’’ Goede herinneringen aan de zaterdagochtenden van vroeger. Een beetje bijgeloof ook. ,,Voor dag en dauw uit bed. Samen FIFA spelen op de Xbox. Als dat wedstrijdje goed ging, lukte het die dag op het veld ook.’’

De broers kozen ieder hun eigen weg. Lars brandde in zijn jonge jaren van ambitie en koos voor de A-jeugd van Kloetinge, als springplank naar de top van het Zeeuwse amateurvoetbal. Hij stond ook op de radar bij RBC Roosendaal, toen nog een profclub, samen met zijn huidige teamgenoot en goede vriend Lodewijck Vogelzang. Lodewijck werd afgetest, Lars niet. ,,Maar toen gingen ze failliet.’’ Later week Lars ook nog twee seizoenen uit naar Luctor. ,,Hij is een overloper’’, knipoogt Mick. De jongste broer koos na zijn studie voor de zee. ,,Ik ben dekofficier geweest op de grote vaart. Ik zit nu weer aan wal en pas dit seizoen heb ik het keepen serieus opgepakt.’’

Ze hebben verschillende karakters. Hun grote voorbeelden onder de lat maken alles duidelijk. Lars keek graag naar Petr Cech en Edwin van der Sar. ,,Rustige jongens, nuchter, zo ben ik zelf ook.’’ Mick kickte op Gianluigi Buffon, de extraverte Italiaanse goalie. Lars snapt dat wel. ,,Mick is feller.’’ Weer een steekje van de oudere broer die even was uitgeschakeld met een griepaanvalletje. ,,Daarom pakte hij zaterdag ook die rode kaart bij ZSC.’’

Volledig scherm Lars Francke (rechts) is eerste doelman bij Kapelle, zijn jongere broer Mick zit op de bank. © Johan van der Heijden

De broers zijn realistisch over hun sterke en zwakke punten, ook de boomlange en stevig gebouwde Lars. ,,Ik moet nog veel meer heersen in het zestienmetergebied, meer gebruik maken van mijn kracht.’’ Mick heeft hetzelfde verbeterpunt. ,,In mijn eerste jaar bij de senioren voelde ik me soms echt geïntimideerd bij hoge ballen. Ineens kwamen er bij een corner twee uit de kluiten gewassen centrale verdedigers mee naar voren. Als jong ventje spring je daar niet direct tegenaan.’’

Lars weet nog wel iets over zijn jongere broer. ,,Zijn linkerbeen, dat zit er alleen maar onder.’’ Mick vindt dat hij bij het meevoetballen stappen heeft gemaakt. ,,Maar een volley met links, nee, dat ziet er bij mij niet soepel uit.’’ Allebei hebben ze hun rituelen rond de wedstrijd. Mick: ,,Ik moet altijd even aan de lat hangen en de bidon links, zo kort mogelijk achter de paal.’’ Voor Lars is een bezoekje aan de plaatselijke Bakker Boer op zaterdag een ankerpunt. ,,Ik eet graag een kaasbroodje in de rust, anders word ik flauw.’’

Lars en Mick zijn broers, door dik en dun. Mick schikt zich nog in een reserverol. ,,Ik zou bij niemand anders op de bank willen zitten, dan achter Lars. Bij elke goede redding van hem juich ik mee. Bij een andere keeper ligt dat toch net een beetje anders. Als die een foutje maakt, vind je dat niet zo erg.’’ In het nieuwe seizoen wil Mick de concurrentiestrijd met zijn oudere broer serieus aan gaan. Lars kan erom lachen als junior die ambitie uitspreekt. ,,Dromen, jongen, altijd blijven dromen.’’

Volledig scherm De broers en concurrenten, op het veld van derdeklasser Kapelle. © Johan van der Heijden