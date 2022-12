Broers en vrienden, maar zondag telt dat niet bij Philippine-Terneuzen

Leco de Jonge (speler Terneuzen)

Leco de Jonge (19) omschrijft zichzelf als een speler met inzicht, aanwezig in de coaching ook. ,,Jari is meer de loper en buiten het veld is hij rustiger. Als we ergens zijn dan maak ik het makkelijkste contact.‘’ Het zijn eigenschappen die voor een trainer wel handig zijn, zo zag ook Diederik Hiensch, zijn voormalig docent op het CIOS.

,,Diederik loopt ook bij Kloetinge rond en zo ging het balletje rollen. Ik kon kiezen uit de JO14 tot en met de JO17, maar het is mijn eerste klus als hoofdtrainer en het onbeperkt wisselen sprak me bij de JO14-1 het meeste aan.‘’ Ook het voetballen bij Kloetinge Onder 23 leek De Jonge wel wat, zoals het drie keer per week trainen. ,,Maar dat was qua planning toch lastig. Ik vond dat ik op zaterdag mee moest met de JO14 en als je dan op die dag ook zelf voetbalt, is dat een gepuzzel. En bij Terneuzen had ik het ook gewoon naar m’n zin dus besloot ik alsnog te blijven. Ja, Terneuzen gaat volgend jaar ook op zaterdag voetballen. Dan moeten er wat dingetjes bij Kloetinge veranderen, zoals de trainingstijden.‘’