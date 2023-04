Breskens neemt het heft in handen, Graauw en SDO'63 degraderen

Omdat Sluis zaterdagavond tegen IJzendijke bleef steken op 1-1, was het voor Breskens-trainer Soufian Dooms een uitstekend weekeinde. Zijn ploeg kwam in punten op gelijke hoogte met koploper Sluis, nam de eerste plaats over dankzij een beter doelsaldo en voert bovendien de strijd om de tweede-periodetitel aan met drie punten voorsprong op concurrent IJzendijke. Ook in Sas van Gent was reden voor feest nadat Corn Boys via een 3-2-zege op Vogelwaarde naar een ‘veilige’ zevende positie op de ranglijst steeg.