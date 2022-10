Breskens maakt er weer zes, of waren het er zeven?

TWEEDE KLASSE G De Leeuw van Yerseke brult vier keer en zorgt voor primeur

In de tweede klasse G was het prijsschieten in Zuidland, waar Yerseke met 4-6 de eerste overwinning van het seizoen boekte. Dat gold ook voor RCS, dat tegen WHS met 2-1 aan de winnende hand bleef. Walcheren gaf SSV’65 in Goes met 1-6 klop.

29 oktober