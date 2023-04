Breskens heeft een heel vervelende middag en dat levert Groede een kratje bier op

Jesse Kalwij poetst teleurstel­ling weg met doelpunt: ‘Goes morele winnaar van derby’

Met Jesse Kalwij in het veld nam Goes vrijdagavond de heerschappij op het middenveld over van Kloetinge. Dat de Zierikzeese invaller vervolgens ook nog scoorde, was extra fraai voor hem. ,,Soms begin je, soms kom je er later in”, zei trainer Dennis de Nooijer. ,,Het is mooi dat hij zijn teleurstelling omzette in een doelpunt.”