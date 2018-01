Breskens doorbreekt hegemonie van Terneuzense Boys

TERNEUZEN - De 32ste editie van het soccertoernooi in Terneuzen kreeg zaterdag een verrassende winnaar. Breskens, dat in de derde klasse van het zondagvoetbal aan een moeizaam seizoen bezig is, groeide in het toernooi en kwam op het juiste moment in een niet te stuiten ritme. Nadat in de kwartfinale Zaamslag met 6-2 opzij was gezet, versloeg het in de halve finale Terneuzense Boys met 4-0. In de finale was het vervolgens met 4-3 te sterk voor Terneuzen.

Breskens vormde een hecht collectief en had in de finale twee uitblinkers. Soufian Dooms nam de vier treffers voor zijn rekening, doelman Thijs van Houte had de ene na de andere knappe redding in huis. Van Houte nam daarmee revanche op zichzelf, want op 17 december beleefde hij een complete off-day in het competitieduel met Philippine. Breskens verloor met 9-0 en Van Houte blunderde in dat duel meer dan eens.

Binnen de boarding liet Van Houte echter zien een prima doelman te zijn. Een goede keeper; het is wat iedere soccerploeg nodig heeft, net als een speler die doelpunten kan maken. ,,Daar hadden wij er vandaag wel heel veel van'', zei Breskens-speler Jan Meijaard na de finale. Daarin was Soufian Dooms met vier goals de gevierde man, tegen de club waar hij jarenlang in de jeugd speelde.

Dooms scoorde binnen twee minuten twee keer (0-2), Terneuzen kwam terug in de wedstrijd via Marthijn van Ham (1-2) en vlak voor het einde van de tien minuten durende eerste helft miste Saïd Bouzambou een uitgelezen mogelijkheid om er 2-2 van te maken. De zaalvoetbalinternational zou in eerste instantie niet meedoen met Terneuzen, maar meldde zich af voor een stage met het Nederlands team.

Bouzambou liet zien wat hij in huis heeft, vocht in de halve finale tegen RCS harde duels uit met Marlo Janisse en kreeg vlak voor tijd geel en dus een tijdstraf van twee minuten na een tackle. Bouzambou scoorde in de finale vervolgens één keer. Nadat Dooms voor 3-1 had gezorgd, schoot de Vlissinger de 3-2 binnen. Terneuzen nam meer risico, Breskens kreeg een strafschop (4-2 via Dooms) en Douwe de Kok bracht de spanning in de slotseconden nog heel even terug (4-3). Maar kort daarna floot scheidsrechter Matthijs Jobse voor de laatste keer en kon Breskens feestvieren.

Met de overwinning doorbrak Breskens de hegemonie van Terneuzense Boys, dat de laatste drie edities had gewonnen. In de kwartfinale versloeg het Philippine met 3-0. Het kende een vliegende start omdat André Siereveld na elf seconden al scoorde. De beste speler van Terneuzense Boys raakte in dat duel echter ook geblesseerd, na een duel met Jos Westerhout. Siereveld speelde de halve finale tegen Breskens nog wel, maar was niet meer okselfris. De strijd om de derde plaats, tegen RCS, liet hij schieten. Tereneuzense Boys won dat duel met 4-2, mede dankzij twee late treffers van Bart van Fraeijenhove en pakte zo toch nog een podiumplek.

Soufian Dooms was met tien goals topscorer van het toernooi en kreeg daarvoor de Arjen Oostdijk Trofee. De prijs is een eerbetoon aan de in 2007 overleden speler van Terneuzense Boys, Zaamslag en Hoek. De prijs voor de beste speler ging naar Saïd Bouzambou. Hij kreeg meer stemmen dan Dooms, die als tweede eindigde.

Uitslagen soccertoernooi. Kwartfinales. Terneuzense Boys-Philippine 3-0: André Siereveld 1-0, Bart Gort 2-0, Leander Duerink 3-0. Terneuzen-Walcheren 2-1: Enrico van Overmeeren 1-0, Douwe de Kok 2-0, Mark van der Eijk 2-1. RCS-RIA W.: 0-1, Anwar Roemeratoe 1-1, Marlo Janisse 2-1, Mo Kilic 2-2, Nicky van Merriënboer 3-2, Lars van Rosevelt 4-2, Nicky van Merriënboer 5-2, Nicky van Merriënboer 6-2. Zaamslag-Breskens 2-6: Tim van Hasselt 1-0 (eigen doelpunt), Joris Corijn 1-1, Dennis van Passel 1-2 (eigen doelpunt), Jan Meijaard 1-3, Joey Walhout 1-4, Soufian Dooms 1-5, Joris Corijn 1-6, Niek Luime 2-6.

Halve finales. Terneuzense Boys-Breskens 0-4: Soufian Dooms 0-1, Jan Meijaard 0-2, Soufian Dooms 0-3, Tim van Hasselt 0-4. Terneuzen-RCS 3-1: Douwe de Kok 1-0, Lars van Rosevelt 1-1, Saïd Bouzambou 2-1, Jamie Rademaker 3-1.

Om derde plaats. Terneuzense Boys-RCS 4-2: Justin van Rossem 1-0, Nicky van Merriënboer 1-1, Leander Duerink 2-1, Marlo Janisse 2-2, Bart van Fraeijenhove 3-2, Bart van Fraeijenhove 4-2.

Finale. Terneuzen-Breskens 3-4: Soufian Dooms 0-1, Soufian Dooms 0-2, Marthijn van Ham 1-2, Soufian Dooms 1-3, Saïd Bouzambou 2-3, Soufian Dooms 2-4, Douwe de Kok 3-4. Breskens winnaar van het 32ste soccertoernooi.

Finale jeugd. Blue Diamonds (JVOZ)-HPC'16 JO13 8-0.