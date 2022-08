Bradley de Nooijer geniet van zijn winnende wereldgoal: ‘Elke wedstrijd wordt hier als een finale beleefd’

Hoek krijgt onverwach­te tik uit onverwach­te hoek: ‘Laten we vooral niet meteen panikeren’

De voetbalcompetitie in de derde divisie is 90 minuten onderweg en Hoek heeft de eerste draai om de oren al te pakken. Promovendus FC Rijnvogels, dat zaterdag over onvermoede krachten beschikte, deelde de even gevoelige als onverwachte tik uit: 1-0.

21 augustus