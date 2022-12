Brabantse doelman kende betere tijden met Tholense Boys: ‘Dit is niet de plek waar je wil staan’

Niepce kwam destijds naar De Bent op voorspraak van Gerwin Hoek, de keeperstrainer van dat moment. De beoogde doelman Ariën Pietersma trok zijn inschrijving in en de club zat met de handen in het haar. Niepce, jong en ambitieus, had wel oren naar een overstap. Met Lepelstraatse Boys was hij zojuist gedegradeerd uit de vierde klasse zondag. ,,Voor mij was Tholen een mooie uitdaging.’’

Helemaal onbekend was de club voor hem niet. Op de middelbare school zat hij in de klas met Auke Bovenberg, de aanvoerder van de ploeg. Ook was hij vaak in Tholen te vinden, bij zijn pa. ,,Veel van die gasten kende ik uit de voetbalkooi hier op de club.’’ Zoveel jaar later is Niepce zelf de keeperstrainer van Tholense Boys en heeft hij zowat al zijn mogelijke opvolgers in de jeugdrangen onder zijn hoede. ,,Er komen wel wat talenten aan.’’