Brabants manusje-van-alles beslist Zeeuwse derby voor Kloetinge

Een Brabander werd vrijdagavond matchwinnaar in een Zeeuwse derby. Jorik Mijnhijmer uit Breda brak na 81 minuten de ban voor Kloetinge tegen Goes. Het manusje-van-alles bij Kloetinge - hij stond al spits, schaduwspits en linksbuiten - was attent bij een verre ingooi en schoot de enige treffer van de avond binnen. Goes kon na de rode kaart voor Timo Lijbers, halverwege de tweede helft, geen vuist meer maken.

De prikkelende entourage (een derby in de top van de vierde divisie met 2500 man publiek) leek vanaf de start verlammend te werken voor de wedstrijd. Beide ploegen opereerden voorzichtig en wilden vooral niet op achterstand komen. Met name Goes heeft een reputatie als snelle starter. In zes van de zeven voorgaande duels had de ploeg van trainer Dennis de Nooijer gescoord in het eerste halfuur. Kloetinge overleefde die fase uiteindelijk zonder tegengoal.

Lees ook Lees hier terug hoe de Zeeuwse derby van start tot finish verliep

(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ploeg had zich gewapend tegen de offensieve dadendrang van Goes. Aanvaller Jefry Dijkstra was bijvoorbeeld van rechts naar links verplaatst om de aanvallende impulsen van Goes’ rechtsback Renzo Roemeratoe in te tomen. Zijn onvermoeibare rushes en gevaarlijk voorzetten wilde Kloetinge niet in de buurt van het doel van Milan Zabicki hebben. Die verving - net als vorige week - de geblesseerde Mitchell Braafhart.

In een matige eerste helft waren daardoor geen echte kansen te noteren. Er was veel strijd, een hoog tempo en veel lange vallen. Het eerste schot tussen de palen kwam pas in de 22ste minuut. Jorik Mijnhijmer schoot namens Kloetinge; het schot werd makkelijk verwerkt door Lentink. De enkele vrije trappen en corners leverden ook nauwelijks gevaar op voor beide doelen. Een doelpuntloze eerste helft was het logische gevolg.

Matthew Lentink redt keer op keer

In de rust leek Kloetinge andere wielen onder de wagen te hebben gezet. De ploeg van trainer Jurriaan van Poelje kwam sterk uit de kleedkamer. Goes-doelman Matthew Lentink moest eerst handelend optreden bij een schot van Jorik Mijnhijmer. Een schot van Jefry Dijkstra ging vervolgens via de lat over. En luttele minuten later pareerde Lentink de grootste kans tot dan toe: een kopbal bij de tweede paal van Ruben de Jager.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Johan van der Heijden

Kloetinge voerde de druk nog verder op toen Goes met tien man kwam te staan. Halverwege de tweede helft kreeg Timo Lijbers immers zijn tweede gele kaart; de eerste had hij kort voor rust gekregen. In ondertal rook Kloetinge helemaal bloed. Opnieuw hield Lentink, die in de jeugd en bij de senioren voor Kloetinge keepte, Goes op de been toen hij een kopbal van Dijkstra over tikte. Dé kans van de derby.

Een kwartier voor tijd wisselde Van Poelje middenvelder Van Keulen voor aanvaller Kyle Doesburg om de wurggreep nog strakker te maken. Op dat moment had Kloetinge overigens al 4 uur niet gescoord: 75 minuten tegen Jodan Boys, 90 minuten tegen Achilles Veen en toen al 75 minuten tegen Goes. Zes minuten later werd die lange periode van droogte beeindigd.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Johan van der Heijden

Jorik Mijnhijmer brak de ban. In de 81ste minuut viel een verre ingooi voor zijn voeten. Hij raakte de bal met links niet vol, maar via een been hobbelde de bal in de verre hoek binnen. Matthew Lentink stond op het verkeerde been. Het Wesselopark ontplofte en deed denken aan vijf maanden geleden toen Kloetinge op dezelfde plaats voor 2000 man publiek kampioen werd in de derby tegen Terneuzense Boys.

In een wanhoopsoffensiefje bracht Goes twee verse krachten (Francis Kabwe Manengela en Claude de Smit), maar kansen op een treffer bleven uit. Jorik Mijnhijmer werd daardoor matchwinnaar. Met pas zijn tweede goal van het seizoen kon de Brabantse aanvaller, deze zomer met zijn trainer meegekomen van Baronie, zich eindelijk weer eens onderscheiden.

Door deze uitslag wisselden Kloetinge en Goes stuivertje op de ranglijst van de vierde divisie: Kloetinge staat nu tweede, Goes derde. Met evenveel punten als Kloetinge blijft Odin'59 koploper. Dat kan veranderen als deze ploeg zaterdag met minimaal twee goals verschil verliest van De Dijk. Die ploeg staat overigens laatste.

Kloetinge-Goes 1-0 (0-0). 81. Jorik Mijnhijmer 1-0. Scheidsrechter: P.T. van Veelen (Hardinxveld-Giessendam). Rode kaart (2x geel): 64. Timo Lijbers (Goes). Gele kaart: Timo Lijbers (Goes). Aantal toeschouwers: 2500.

Kloetinge: Milan Zabicki; Klaas van Hecke, Koen Plank, Jeroen de Jonge, Jesse van der Linden; Valentijn van Keulen (75. Kyle Doesburg), Reguillo Vandepitte, Roy Mulder; Jefry Dijkstra (88. Gianni Vandepitte), Ruben de Jager, Jorik Mijnhijmer.

Goes: Matthew Lentink; Renzo Roemeratoe, Stefan de Bert, Wout den Engelsman, Dangelo Martien (61. Reza Maipauw); Steven Smulder (54. Ryleigh Doesburg, 86. Francis Kabwe Manengela), Timo Lijbers, Tim de Winter (86. Claude de Smit); Mitchell de Nooijer, Erwin Franse, Daniël Wissel.